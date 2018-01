NBA: time de Rafael segue patinando Com um eficiente trabalho de equipe, os Lakers de Los Angeles derrotaram na noite de ontem o Toronto Raptors, do pivô brasileiro Rafael Araújo, por 102 a 91. Foi a segunda vitória consecutiva, como visitante, da equipe do astro Kobe Bryant e a terceira seguida na atual temporada. Já os Raptors voltaram a apresentar problemas na conclusão das jogadas, principalmente nos arremessos de três pontos. Rafael jogou apenas durante 10 minutos e fez quatro pontos. Outros resultados - Chicago 102, Orlando 93; Milwaukee 88, Philadelphia 85; New Jersey 97, Charlotte 84; Boston 101, New Orleans 87; Utah 95, Atlanta 83; San Antonio 98, Miami 84; Minnesota 84, Portland 74; Phoenix 118, Golden State 110; L.A. Clippers 84, New York 79.