NBA: Tony Parker decide para o Spurs O francês Tony Parker, com 28 pontos, foi o principal jogador na emocionante vitória, na noite de segunda-feira, do San Antonio Spurs sobre o Memphis Grizzlies, por 93 a 83, no duelo das equipes da Divisão Sudoeste da liga norte-americana de basquete profissional - NBA. O argentino Manú Ginóbili jogou durante 31 minutos e também foi peça importante do Spurs, principalmente no momento em que o time de San Antonio passou à frente no marcador. Outros resultados - New York Knicks 90 x 96 Minnesota Timberwolves, Washington Wizards 104 x 76 Philadelphia Sixers, Charlotte Bobcats 92 x 107 New Orleans Hornets 107, Atlanta Hawks 94 x 83 Houston Rockets, Chicago Bulls 94 x 97 Denver Nuggets, Detroit Pistons 94 x 84 Boston Celtics, Los Angeles Clippers 102 x 93 Utah Jazz (na prorrogação), New Jersey Nets 97 x 92 Indiana Pacers, Golden State Warriors 109 x 93 Seattle SuperSonics, Dallas Mavericks 114 x 95 Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers 100 x 92 Miami Heat.