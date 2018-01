NBA: Toronto joga bem, mas perde Embora o Toronto Raptors, do pivô brasileiro Rafael Araújo, tenha feito uma boa apresentação, principalmente nos últimos períodos da partida de ontem à noite, prevaleceu a categoria do Detroit Pistons, que acabou vencendo por 113 a 106. Destaque para Chauncey Billups, magistral nos arremessos de três pontos. Foi a oitava vitória consecutiva dos Pistons, melhor equipe da temporada 2005-2006 da NBA até agora, com 23 vitórias e apenas três resultados negativos. Rafael jogou durante 11 minutos, fez seis pontos e pegou dois rebotes. Outros resultados - Charlotte 93, Atlanta 90; Miami 109, Milwaukee 98; New Jersey 96, Cleveland 91; Utah 82, Houston 74; San Antonio 99, Indiana 86; Filadélfia 108, Denver 106; Sacramento 110, L.A. Clippers 93.