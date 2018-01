NBA: Toronto perde em casa para Milwaukee A equipe do Toronto Raptors, do jogador brasileiro Rafael Araújo, o Baby, não conseguiu vencer o Milwaukee Bucks na noite desta sexta-feira, mesmo jogando em casa. Aliás, esta foi a oitava vitória seguida dos Bucks jogando em Toronto. O jogo só foi decidido na prorrogação e teve um final eletrizante, mas a vitória por 107 a 105 foi mesmo do time visitante. Confira os demais resultados da noite: Orlando Magic 111 x 91 Charlotte Bobcats Boston Celtics 104 x 110 Detroit Pistons New Jersey Nets 82 x 72 Golden State Warriors Atlanta Hawks 97 x 100 Sacramento Kings Memphis Grizzlies 84 x 76 New Orleans Hornets Minnesota Timberwolves 89 x 84 Philadelphia 76ers Chicago Bulls 84 x 78 Utah Jazz Portland TrailBlazers 92 x 103 Miami Heat Los Angeles Lakers 111 x 104 Houston Rockets