NBA: Toronto Raptors vence Indiana Pacers O Toronto Raptors venceu o Indiana Pacers por 93 a 89 no duelo de equipes da Conferência Leste. O ala-armador Morris Peterson liderou o ataque explosivo do Raptors ao conseguir 25 pontos e cinco rebotes, enquanto que o ala Chris Bosh o apoiou com 24 pontos. Bosh teve 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra e capturou oito rebotes. O armador Mike James, que está jogando o melhor basquete de sua carreira como líder do Raptors, alcançou 21 pontos e quatro Assistências. O Raptors (22-41) venceu 2 dos últimos dez jogos e está em quarto lugar da Divisão Atlântico. O Pacers, que jogou as últimas três partidas fora de casa, voltou a perder apesar de o ala Stephen Jackson ter se destacado mais uma vez, com 26 pontos e cinco assistências. O ala sérvio Peja Stojakovic aportou 18 pontos e oito rebotes, mas a grande surpresa para o Pacers foi a contribuição do pivô Jeff Foster, que alcançou um "double-double", com 19 pontos e 16 rebotes. Esta foi a sexta derrota do Pacers (31-29) nos últimos dez jogos, mas o time se mantém em terceiro lugar da Divisão Central da Conferência Leste.