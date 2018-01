NBA transmitirá jogo pela Internet A partida entre o Dallas Mavericks e Sacramento Kings será transmitida ao vivo pelo site oficial da NBA, na noite desta sexta-feira. O jogo começa às 22h30 de Brasília e é o primeiro transmitido oficialmente por uma liga esportiva. O endereço da liga norte-americana de basquete é www.nba.com. Para assistir ao jogo é preciso ter no computador o programa RealPlayer. A transmissão experimental, e por enquanto gratuita, será feita em inglês e espanhol. A escolha da partida não foi por acaso. As duas equipes contam com vários jogadores estrangeiros, entre eles o recém-contratado chinês Wang Zhizhi, o primeiro asiático a participar da NBA, pelo Dallas. A expansão da liga pelo mundo é um das prioridades dos dirigentes da NBA.