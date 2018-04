NBA usará árbitros substitutos no começo da temporada

Com o impasse na renovação de contrato com o sindicato de árbitros, a NBA comunicou, nesta terça-feira, que usará árbitros substitutos para o começo da temporada da liga, que começa no final de outubro.

De acordo com o comunicado, a NBA chegou a um acordo para renovar o contrato com o sindicato por mais dois anos, mas não existe tempo hábil para finalizar a renovação. Por isso, a opção por árbitros substitutos.

Já o sindicato dos árbitros desmentiu o comunicado, dizendo que ainda não chegou a um acordo com a NBA para a renovação do contrato.

A princípio, a NBA ofereceu um contrato de três anos, mas o sindicato não aceitou, pois isso envolveria uma diminuição nos salários dos árbitros. A ideia, portanto, seria um contrato de dois anos, no valor estabelecido pela liga, para depois fazer mais um contrato com valores mais altos.