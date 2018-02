NBA: Utah Jazz comemora aniversário de técnico com título A grande temporada do Utah Jazz permitiu aos jogadores dar a seu treinador, Jerry Sloan, o título da Divisão Noroeste como presente no seu 65.º aniversário. Após 19 temporadas com o Jazz, Sloan, o treinador com mais tempo na mesma equipe no esporte profissional nos Estados Unidos, viu o time garantir o título da Divisão ao vencer por 108 a 102 o Minnesota Timberwolves. O ala Carlos Boozer fez 25 pontos e 11 rebotes, e o ala-pivô Mehmet Okur acrescentou 23 pontos e 12 roubadas de bola para o Jazz (47-24). Na Conferência Leste, o Raptors voltou ao caminho da vitória, derrotando por 96 a 83 o Miami Heat. O ala Anthony Parker anotou 20 pontos e liderou o ataque. O Raptors (39-32) é líder da Divisão Atlântico. Já o Dallas Mavericks continua fazendo história. Venceu por 105 a 103 o Milwaukee Bucks, encerrando uma série invicta de seis jogos fora de casa do adversário e chegou a oito vitórias seguidas, 60 na temporada. O armador Jason Terry liderou o time com 27 pontos. O ala alemão Dirk Nowitzki deixou a quadra com dores no tornozelo esquerdo e ficará longe das quadras por alguns dias. Outra equipe que segue em ótima fase é o San Antonio Spurs, que somou cinco vitórias seguidas ao superar o New Orleans Hornets por 92 a 88. O ala Tim Duncan foi o líder do ataque com 31 pontos. O time está em segundo lugar na Divisão Sudoeste. Outros resultados da rodada da NBA: Washington Wizards 111 x 108 Philadelphia 76ers Charlotte Bobcats 101 x 87 Atlanta Hawks Boston Celtics 105 x 96 Orlando Magic New Jersey Nets 118 x 94 Indiana Pacers New York Knicks 97 x 93 Cleveland Cavaliers Denver Nuggets 97 x 100 Seattle Supersonics Los Angeles Clippers 87 x 92 Houston Rockets