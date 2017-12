NBA: Utah vence e está perto de vaga A equipe do Utah Jazz ficou mais próxima da classificação ao playoffs da liga norte-americana de basquete, a NBA, ao derrotar, na noite desta quinta-feira, o time do Cleveland Cavaliers por 112 a 91, em Salt Lake City. Com o resultado, os Jazz somam 40 vitórias em 72 partidas, e abrem quatro vitórias de vantagem sobre o Los Angeles Clippers, seu concorrente direto pela última vaga da Conferênica Oeste. Confira os demais resultados da rodada de ontem: Atlanta Hawks 83 x 85 Toronto Raptors Minnesota Timberwolves 113 x 111 Dallas Mavericks Houston Rockets 74 x 101 Sacramento Kings Milwaukee Bucks 95 x 88 Denver Nuggets Chicago Bulls 79 x 99 Philadelphia 76ers