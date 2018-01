NBA vai punir quem for contra guerra O jogador argentino Emanuel Ginóbili, do San Antonio Spurs, revelou nesta quarta-feira que os atletas da NBA que se posicionarem contra a guerra no Iraque poderão ser punidos ou multados. Eleito o melhor novato da Liga no mês passado, Ginóbili afirmou à rádio FM Hit de Buenos Aires, que ?autoridades da NBA? orientaram os jogadores a se abster de opinar sobre o conflito. ?A NBA orientou que não se pode falar contra a guerra. Aquí (nos EUA), os jogadores que falaram contra Bush foram vaiados. Muita gente não gostou?, disse o jogador. ?Não sei se nos Estados Unidos se tem idéia real do que está se passando. Os meios de comunicação só dão as informações que interessam?, afirmou.