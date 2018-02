NBA: Varejão faz 11 pontos na sua melhor marca no ano O ala-pivô brasileiro Anderson Varejão fez 11 pontos, sua melhor marca na temporada da NBA, na derrota de sua equipe, o Cleveland Cavaliers, para o Philadelphia Sixers por 116 a 107, na noite desta quarta-feira, na Philadelphia. Além disso, nos 14 minutos em que esteve na quadra, o brasileiro pegou sete rebotes e deu uma assistência. A estrela do jogo foi Allen Iverson, do Sixers, com 29 pontos e 12 assistências. Outros resultados da rodada foram: Atlanta Hawks 109 x 114 Seattle SuperSonics New Jersey Nets 96 x 93 Orlando Magic New York Knicks 83 x 103 Miami Heat New Orleans Hornets 76 x 82 Utah Jazz Chicago Bulls 97 x 91 Milwaukee Bucks Houston Rockets 106 x 102 Los Angeles Clippers Phoenix Suns 103 x 94 Boston Celtics Portland Trail Blazers 106 x 110 Charlotte Bobcats