NBA venderá produtos no Brasil A NBA chegou a um acordo com a Imagine Action, de São Paulo, para que a companhia adquira os direitos de licenciamento no Brasil de mercadorias com a marca da liga e dos times, anunciou nesta quarta-feira Arturo Nuñez, diretor geral da NBA Latin America, Inc. A Imagine Action também se responsabilizará pelos canais de distribuição dos produtos licenciados da NBA já existentes. De acordo com o contrato, a Imagine Action será responsável pelo desenvolvimento do licenciamento de produtos da NBA e WNBA de diferentes categorias, como roupas, acessórios, papéis de carta, roupas de cama, produtos para a casa, brinquedos, e produtos de uso pessoal. A companhia centralizará os seu esforços no estabelecimento da marca em pontos de venda, assim como em promoções integradas para os consumidores.