NBA: vitória dá alento ao Dallas Acossado pelo fantasma da eliminação - o time havia perdido os dois primeiros jogos da série melhor de sete - o Dallas Mavericks reagiu e venceu, na noite de ontem, o Houston Rockets por 106 a 102. Dirk Nowitzki, pouco eficiente nas partidas anteriores, se recuperou, fez 28 pontos e conduziu o Dallas à vitória, ao lado de Michael Finley, com 20 pontos, e Jerry Stackhouse, com 18. Embalado, Dallas terá a chance de empatar a série no quarto jogo, sábado à noite.