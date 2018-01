NBA: Vlade Divac anuncia aposentadoria O pivô sérvio Vlade Divac, de 37 anos, anunciou nesta sexta-feira sua aposentadoria das quadras depois de 16 temporadas na NBA, a Liga Profissional de Basquete Norte-Americano. Seguidas contusões e uma cirurgia nas costas, no meio da temporada passada, foram os principais motivos para sua retirada. A aposentadoria de Divac acontece justamente quando ele defendia o Los Angeles Lakers, sua primeira equipe na NBA. Em 1990, o sérvio saiu do Partizan Belgrado e entrou na principal liga de basquete do mundo. Depois de sete temporadas na Califórnia, Divac foi para o Charlotte Hornets, em uma troca com um garoto de 18 anos chamado Kobe Bryant, que depois se transformou em um dos ídolos do Lakers. O pivô jogou duas temporadas em Charlotte e resolveu ir para o Sacramento Kings, onde ficou por seis anos. Dono do próprio passe, Divac acertou sua volta a Los Angeles no ano passado. Em 16 temporadas na NBA, teve médias de 11,8 pontos, 8.2 rebotes e 3,1 assistências por jogo.