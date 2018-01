NBA: Wallace garante vitória dos Pistons Do total de 19 pontos seus assinalados durante a partida, Rasheed Wallace fez 10 no terceiro período e consolidou a vitória do Detroit Pistons sobre o Chicago Bulls, ontem à noite, por 110 a 82. Dos 20 jogos que disputaram até agora, os Pistons venceram 17, sua melhor marca num início de temporada da NBA. Outros resultados - Indiana 93, Utah 83; Atlanta 122, New York 111; Golden State 108, Toronto 98; Milwaukee 100, Boston 96; New Jersey 115, Denver 106; Miami 112, Filadélfia 105; Detroit 110, Chicago 82 Phoenix 101, Nueva Orleáns 88 Dallas 109, Orlando 103, en tiempo extra Seattle 111, Portland 99 L.A. Lakers 97, Washington 91.