NBA: Warriors surpreendem SuperSonics A dobradinha Jason Richardson, ala, e Derek Fisher, base, foi responsável por 51 pontos na vitória, ontem à noite, do Golden State Warriors sobre o Seattle SuperSonics, por 117 a 110, no ginásio do time de Seattle. O resultado serviu também para interromper uma série de três derrotas seguidas dos Warriors. Outros resultados da rodada de ontem da NBA: Boston Celtics 90 Memphis Grizzlies 88; Toronto Raptors 115 Chicago Bulls 121; Filadélfia Sixers 75 Detroit Pistons 93; Charlotte Bobcats 94 Denver Nuggets 88; Cleveland Cavaliers 111 Atlanta Hawks 89; Indiana Pacers 95 Portland Trail Blazers 87; New Jersey Nets 96 Sacramento Kings 85; New York Knicks 108 Milwaukee Bucks 90; Miami Heat 113 Los Angeles Clippers 95; New Orleans Hornets 78 San Antonio Spurs 101.