NBA: Williams leva Jazz a empatar série contra Rockets O armador Deron Williams teve grande atuação neste sábado e levou o Utah Jazz à vitória de 98 a 85 sobre o Houston Rockets, empatando em 2 a 2 a série entre as duas equipes pelo playoff da Conferência Oeste da NBA. Williams, que ainda conseguiu sete assistências e dois rebotes, marcou 11 de seus 25 pontos no terceiro quarto. O reserva Matt Harpring, com 17 pontos, foi o segundo melhor cestinha do Jazz, enquanto o ala turco Mehmet Okur apareceu logo atrás, com 16. A chave para a vitória do Utah foi o desempenho do terceiro quarto, quando a equipe venceu por uma parcial de 33 a 17. No Houston, o pivô chinês Yao Ming teve seu pior desempenho na série, com 20 pontos, graças à forte marcação de Okur e do reserva Jarron Collins durante todo o jogo. O quinto jogo da série acontece segunda-feira em Houston, onde o Rockets venceu as duas primeiras partidas.