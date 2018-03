NBA: Wizards vencem e empatam série Juan Dixon, com 35 pontos, foi o destaque na vitória ontem à noite do Washington Wizards sobre o Chicago Bulls por 106 a 99, no jogo realizado em Washington, pelos playoffs da Conferência Leste da NBA. Com o resultado, a série melhor de sete partidas está empatada em 2 a 2. O próxima partida será em oChicago, na quarta-feira.