NBA:Okafor brilha; Bobcats vence O ala Emeka Okafor fez 23 pontos pegou 10 rebotes e foi o destaque do ataque do Charlotte Bobcats, ontem, na vitória por 108 a 94 sobre o Orlando Magic, em duelo de equipes da Divisão do Sudeste da NBA. Okafor é um dos jogadores mais cotados para ganhar o prêmio "Novato do Ano" da liga nesta temporada. Outros resultados: Memphis 105, New Jersey 96; Houston 99, Cleveland 80; Washington 85, Utah; 84 Denver 117, L.A. Lakers 96; Sacramento 109, Dallas 101; Seattle 96, Portland 91.