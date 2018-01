NBA:Spurs vencem duelo com Timberwolves A ausência do argentino Manú Ginóbili, que se recupera de uma contusão, permitiu ao veterano Michael Finley sair como titular do San Antonio Spurs e, mais uma vez, sua presença foi fundamental para os atuais campeões da NBA cravarem outra vitória - a segunda consecutiva. Na noite de ontem, numa partida emocionante, os Spurs superaram o Minnesota Timberwolves por apenas dois pontos: 90 a 88. Finley foi o cestinha do jogo, com 21 pontos, incluídos os seis últimos que abriram o caminho da vitória no duelo de líderes da Conferência Oeste. Os Spurs registram a marca de 18 vitórias e 4 derrotas, a melhor da Conferência Oeste e a segunda da liga até agora na temporada 2005-2006. Cleveland Cavaliers, 94 Denver Nuggets 85; Seattle SuperSonics 98, Houston Rockets 104, completaram a rodada de ontem.