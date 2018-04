NBB: calendário modificado por causa do Paulista de Basquete

Apesar de pensar alto e sonhar com um campeonato nos moldes da NBA, a Liga Nacional de Basquete (LNB) teve de fazer um ajuste na tabela da segunda edição do Novo Basquete Brasil (NBB), torneio que começa em 1º de novembro, com a participação de 14 equipes.

O ajuste foi necessário por causa dos sete times que disputam Campeonato Paulista de Basquete e o NBB. Para não ficarem sobrecarregados, a LNB optou por modificar a tabela da principal competição nacional e apoiado pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB). "As equipes do NBB que também disputam o Paulista terão a vantagem de mandar seus jogos em casa e ficar próximas para os confrontos do Paulista. A FPB poderá começar seus playoffs no dia 10 de dezembro, sem nenhum conflito", esclareceu Domenici.

De acordo com comunicado divulgado nesta sexta, as rodadas 5, 6 e 7 foram modificadas, assim como os jogos dos dias 9 de novembro, 6 e 13 de dezembro alterados para os dias 27 a 29 de novembro e 6 de dezembro, respectivamente. "A mudança visa a trabalhar em sinergia com a Federação Paulista de Basquete. As competições devem ter calendários harmônicos. As adaptações trarão ganhos para as equipes do NBB, que farão os dois jogos correspondentes às rodadas 5 e 6 em datas próximas", disse Sérgio Domenici, gerente geral da LNB.