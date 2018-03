NBB define titulares do Jogo das Estrelas e confirma ausência de Leandrinho

O NBB anunciou nesta terça-feira os titulares do Jogo das Estrelas, que acontecerá neste domingo de manhã, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O principal destaque da lista ficou por conta da ausência do ala/armador Leandrinho, que, lesionado, precisou ser cortado da festa.

Leandrinho foi o atleta brasileiro mais votado para a partida. Mas o veterano de 35 anos, de carreira de sucesso na NBA, sofreu uma lesão no tendão do músculo reto femoral da perna direita, terá que ficar até um mês afastado do basquete e, por isso, acabou vetado.

O ala/armador do Franca seria titular do NBB Brasil e participaria do concurso de habilidades. Sem ele, Rafael Hettsheimeir será titular, Gegê ganhou uma chance entre os reservas do time brasileiro e o também veterano Alex Garcia será um dos concorrentes no desafio de habilidades.

Mais uma vez, a festa colocará frente a frente os jogadores brasileiros e os estrangeiros que atuam na liga. Pelo NBB Brasil, serão titulares Anderson Varejão, do Flamengo, em sua primeira participação no Jogo das Estrelas, seu colega de clube Marquinhos, Cauê, do Banrisul/Caxias, Larry Taylor, do Mogi/Helbor, além de Hettsheimeir, do Sendi/Bauru.

O mais votado para a partida, no entanto, estará no NBB Mundo: Tyrone, do Mogi/Helbor. Ele terá como companheiros no time titular seu colega de clube Shamell, David Jackson, do Vasco, MJ Rhett, do Flamengo, e Kyle Fuller, do Paulistano/Corpore.

O time brasileiro ainda terá como reservas: Alex Garcia (Sendi/Bauru), Elinho (Paulistano/Corpore), Gegê (Minas Tênis Clube), JP Batista (Flamengo), Marcelinho Machado (Flamengo), Mineiro (Sesi Franca) e Yago (Paulistano/Corpore).

Já as opções do NBB Mundo são: Bennett (Pinheiros), Cubillán (Flamengo), Dawkins (Universo/Vitória), Holloway (Pinheiros), Nesbitt (Paulistano/Corpore), Okorie (Universo/Vitória) e Ronald Ramon (Flamengo).