Nenê: abrindo portas para brasileiros O pivô Nenê, que se tornou uma das estrelas do Denver Nuggets, está contente com a convocação para o Jogo dos Calouros da NBA, que será realizado no dia 08, em Atlanta, mas afirma que não está ?deslumbrado?. O brasileiro nem se importa em ser titular ou reserva. "Fiquei muito feliz quando fui chamado para esse jogo, principalmente por ser reconhecido nos Estados Unidos. Foi um grande passo, mas só um. Ainda tenho de dar muitos outros na NBA", disse Nenê nesta quinta-feira, em teleconferência para o Brasil. "A emoção é grande, mas não posso me deixar abalar, tenho de pensar que é apenas mais um jogo. Sei que estou abrindo portas para outros brasileiros." O brasileiro está com sorte: deve ser o titular contra os Sophomores (jogadores que estão na segunda temporada da liga norte-americana de basquete). Tudo por causa do sucesso do chinês Yao Ming, que foi escolhido pelos internautas para atuar no Jogo das Estrelas e não poderá jogar na partida dos estreantes. O substituto de Ming será o argentino Emanuel Ginóbili, que não é da mesma posição que o chinês e Nenê - joga como ala -, o que faz aumentar os rumores de que o brasileiro será o titular. "Não me importa ser titular ou reserva. O importante é entrar bem na partida - é o que espero fazer", ressalta o brasileiro, de 20 anos. Sobre os planos dentro da seleção brasileira, o jogador não entrou em detalhes: "Se eu não estiver machucado ou com algum compromisso no Denver, certamente estarei na seleção. Claro que tenho muita vontade de representar o País." Nenê sabe da responsabilidade que ele e Anderson Varejão - que atua no Barcelona, da Espanha - têm dentro do grupo que será comandado por Aluísio Ferreira, o Lula: "Por sermos novos, é difícil lidar com essa responsabilidade. Mas vamos tentar mesclar nossa juventude com experiência."