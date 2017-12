Nenê ofusca Harden e Westbrook em vitória do Rockets sobre o Thunder

Com participação decisiva do pivô brasileiro Nenê Hilário, que acertou dois tiros livres a 0s7 do fim do último quarto, o Houston Rockets superou o Oklahoma City Thunder por 118 a 116, em casa, na rodada de quinta-feira da NBA, no encontro entre James Harden e Russel Westbrook, dois dos maiores astros da liga na atualidade.

Nenê recebeu uma falta de Jerami Grant quando partia para dar uma enterrada nos instantes finais do duelo, depois convertendo os tiros livres que asseguraram a vitória do Rockets. O brasileiro, então, desempatou o duelo após as equipes errarem sete disparos, sendo que Westbrook falhou três vezes. O Thunder ainda tentou empatar o placar, mas não houve tempo para fazê-lo.

Harden anotou 26 pontos para o Rockets, que conquistou o sexto triunfo consecutivo, conseguindo se sobrepor aos 49 pontos marcados por Westbrook, que ficou a dois da sua melhor marca na temporada, não conseguindo evitar a terceira derrota consecutiva do Thunder.

Com os tiros livres decisivos convertidos, Nenê fechou a partida com 18 pontos, três rebotes e uma assistência nos 17 minutos que permaneceu em quadra no triunfo do Rockets, o terceiro colocado da Conferência Oeste com 28 vitórias em 37 jogos, enquanto o Thunder é o sétimo, com 21 triunfos.

BEBÊ TITULAR

Com Lucas Bebê entre os titulares, o Toronto Raptors superou o Utah Jazz por 101 a 93, em casa, na noite de quinta. O brasileiro atuou por 25 minutos, com seis rebotes, quatro pontos e três assistências pelo time canadense, o vice-líder da Conferência Leste com 24 vitórias em 35 partidas.

O grande destaque do Raptores foi Kyle Lowry, com 33 pontos, sendo 16 deles anotados no último quarto. Além disso, pegou seis rebotes e deu cinco assistências. DeMar DeRozan terminou o jogo com 23 pontos e sete rebotes, enquanto Jonas Valanciunas acumulou 18 pontos e 13 rebotes pelo Raptors, que reagiu após estar perdendo por 11 pontos de diferença durante o segundo quarto.

O Jazz, que esteve à frente do placar na maior parte do jogo, foi liderado por Rudy Gobert com 16 rebotes e 15 pontos. Shelvin Mack acumulou 17 pontos e quatro rebotes pelo time de Salt Lake City, o quinto colocado da Conferência Oeste com 22 vitórias em 37 jogos.

Shelvin Mack somou 17 pontos e quatro rebotes pelo Jazz, enquanto o brasileiro Raulzinho ficou em quadra por menos de um minuto. A equipe perdeu 19 vezes a posse de bola o que resultou em 27 pontos para o Raptors. Ainda assim, o time liderou o placar até quando faltavam 3min44 para o fim do último quarto, quando DeMar DeRozan colocou o Raptors em vantagem, liderança que não foi mais ameaçada, com o time canadense impondo ao Jazz a segunda derrota consecutiva.

OUTROS JOGOS

Também na noite de quinta-feira, o San Antonio Spurs superou o Denver Nuggets por 127 a 99, fora de casa, com 28 pontos de LaMarcus Aldridge. Kawhi Leonard marcou 24 pontos e Tony Parker somou 21 e nove assistências pelos vice-líderes da Conferência Oeste com 17 triunfos em 20 partidas como visitantes nesta temporada. Nikola Jokic acumulou 19 pontos e 11 rebotes pelo Nuggets, o décimo colocado do Oeste.

Com 26 pontos de Eric Bledsoe, o Phoenix Suns superou o Dallas Mavericks por 102 a 95, fora de casa, em duelo entre dois dos piores times da Conferência Oeste, assegurando o seu segundo triunfo seguido. Devin Booker contribuiu com 22 pontos, Tyson Chandler obteve 18 rebotes, enquanto o brasileiro Leandrinho Barbosa fez cinco pontos, obteve um rebote e deu uma assistência pelo Suns, tendo atuado por 13 minutos. Deron Williams liderou o Mavericks com 20 pontos.

Confira os resultados da rodada de quinta-feira da NBA:

Indiana Pacers 121 x 109 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 101 x 93 Utah Jazz

Detroit Pistons 115 x 114 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 94 x 99 Atlanta Hawks

Houston Rockets 118 x 116 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 95 x 102 Phoenix Suns

Denver Nuggets 99 x 127 San Antonio Spurs

Portland Trail Lakers 118 x 109 Los Angeles Lakers

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Washington Wizards x Minnesota Timberwolves

Orlando Magic x Houston Rockets

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x Miami Heat

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x Los Angeles Clippers