Nenê ajuda a desbancar os novatos da NBA As duas novas sensações da NBA, LeBron James e Carmelo Anthony, estiveram juntas numa mesma equipe pela primeira vez. E se deram mal. Eles foram titulares da seleção dos novatos da temporada 2003/04 da liga norte-americana de basquete, derrotada pelo time de jogadores do segundo ano, que contou com a presença do brasileiro Nenê. Resultado: 142 a 118 para os ?veteranos?, no primeiro evento do All-Star Weekend. O jogo dos novatos, disputado no ginásio dos Lakers, em Los Angeles, foi um festival de enterradas e jogadas fantásticas. Numa prévia do que provavelmente acontecerá no domingo, quando acontece o All-Star Game - aí sim, com as grandes estrelas da NBA, como Kobe Bryant, Shaquille O´Neal, Vince Carter e Allen Iverson. Neste sábado, o evento programa a competição de enterradas e dos arremessos de três pontos. Muito aplaudido pelo público, LeBron James, do Cleveland Cavaliers, marcou 33 pontos - Carmelo Anthony, que é companheiro de Nenê no Denver Nuggets, fez 17. Mas prevaleceu a experiência. Os dois novatos foram ofuscados por Amare Stoudemire, que já está em seu segundo ano no Phoenix Suns e, com 36 pontos, foi eleito o melhor em quadra. Nenê também esteve bem. Mesmo começando o jogo na reserva, o pivô brasileiro jogou 25 minutos, conseguindo 10 pontos, 8 rebotes, 6 assistências e 1 toco. No Jogo das Estrelas, que acontece neste domingo, a ESPN Internacional promete transmissão ao vivo, a partir das 22 horas (horário de Brasília).