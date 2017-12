Nenê ajuda Nuggets a vencer na NBA O brasileiro Nenê marcou doze pontos e pegou doze rebotes na vitória de sua equipe, o Denver Nuggets, contra o Philadelphia Sixers, na noite desta sexta-feira, na Filadélfia. O jogo terminou com os visitantes batendo o time da casa por 86 a 77. Confirma os demais resultados da noite: Washington Wizards 91 x 110 Minnesota Timberwolves Boston Celtics 114 x 111 Toronto Raptors Miami Heat 91 x 88 Memphis Grizzlies Indiana Pacers 103 x 92 Atlanta Hawks Orlando Magic 95 x 99 New Jersey Nets Detroit Pistons 72 x 93 Seattle SuperSonics Milwaukee Bucks 109 x 95 Chicago Bulls Utah Jazz 93 x 100 Sacramento Kings Los Angeles Lakers 93 x 110 Dallas Mavericks Golden State Warriors 85 x 96 New Orleans Hornets