Nenê briga e é expulso de quadra O brasileiro Nenê Hilário, do Denver Nuggets, e Michael Olowokandi, do Minnesota Timberwolves, foram expulsos na rodada de ontem à noite da NBA, depois de uma briga entre os dois, pela posse de um rebote no terceiro período da partida em que o Denver, jogando em casa, perdeu para o Minnesota por 93 a 83. Os jogadores chegaram a trocar socos durante alguns segundos antes de serem separados. Para evitar tumulto na torcida, como aconteceu no jogo entre o Detroit Pistons e o Indiana Pacers recentemente, policiais isolaram a quadra enquanto seguranças do Denver davam cobertura a Olowokandi até ele chegar em segurança ao vestiário do Minnesota.