Nenê brilha e Denver bate Cleveland, de Varejão, na NBA

Apesar de não contar com seu principal jogador, Carmelo Anthony, o Denver Nuggets não decepcionou sua torcida e derrotou o Cleveland Cavaliers, líder da Conferência Leste, por 99 a 97, na noite de sexta-feira, pela NBA.

Um dos destaques da equipe da casa, Nenê Hilário contribuiu com 20 pontos, quatro rebotes e três assistências, vencendo o duelo com o brasileiro Anderson Varejão. O pivô do Cleveland marcou apenas nove pontos nos 35 minutos em que ficou em quadra, mas teve forte atuação na defesa, com 15 rebotes.

O duelo ainda contou com grande atuação de Chauncey Billups, que desfalcou o time nos últimos jogos, mas voltou à equipe com 23 pontos. Do outro lado da quadra, LeBron James deixou sua marca, com 35 pontos, seis rebotes e sete assistências. No entanto, não foi suficiente para evitar o revés dos visitantes.

Com a vitória, o Denver segue na briga pelas primeiras posições da Conferência Oeste. A equipe soma 23 triunfos e 13 derrotas, na terceira colocação. Já o Cleveland se manteve na ponta no lado Leste, com 28 vitórias e dez derrotas, graças ao tropeço do Boston Celtics.

O Boston não resistiu ao Atlanta Hawks, quarto colocado da tabela, e caiu fora de casa por 93 a 85. Paul Pierce liderou os visitantes, com 21 pontos, enquanto Jamal Crawford anotou 18 para os anfitriões. No terceiro lugar, o Orlando Magic também vacilou na rodada e foi derrotado pelo Washington Wizards por 104 a 97, na casa do rival. Além da derrota, o Orlando amargou uma lesão em Vince Carter, que sofreu uma torção no ombro esquerdo.

Ainda na noite de sexta, o Phoenix Suns não conseguiu neutralizar Dwyane Wade e Michael Beasley, com 33 e 21 pontos, respectivamente, e perdeu do Miami Heat por 109 a 105, diante de sua torcida. O brasileiro Leandrinho ficou em quadra por apenas 14 minutos e marcou nove pontos.

Apesar do revés, o Phoenix continua na luta pela ponta da Conferência Oeste, com 23 vitórias e 14 derrotas. A liderança é do Los Angeles Lakers, que voltou a tropeçar na competição. Dessa vez, a equipe comandada por Kobe Bryant foi superado pelo Portland Trail Blazers por 107 a 98, fora de casa. O astro do time marcou 32 pontos, mesma média de Brandon Roy, do Portland.

Resultados da noite de sexta-feira:

Philadelphia Sixers 106 x 108 Toronto Raptors

Washington Wizards 104 x 97 Orlando Magic

Atlanta Hawks 93 x 85 Boston Celtics

New Orleans Hornets 103 x 99 New Jersey Nets

Minnesota Timberwolves 116 x 109 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 91 x 89 Utah Jazz

Milwaukee Bucks 96 x 93 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 103 x 112 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 105 x 109 Miami Heat

Portland Trail Blazers 107 x 98 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 99 x 97 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 108 x 101 Sacramento Kings

Jogos deste sábado:

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Charlotte Bobcats x Memphis Grizzlies

Detroit Pistons x Philadelphia Sixers

Chicago Bulls x Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers

Dallas Mavericks x Utah Jazz

Houston Rockets x New York Knicks

Sacramento Kings x Denver Nuggets