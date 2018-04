Nenê brilha e Washington Wizards impõe 3ª derrota seguida ao Heat

WASHINGTON - O brasileiro Nenê Hilário, com uma boa atuação, foi um dos responsáveis pela terceira derrota consecutiva do Miami Heat na temporada 2013/2014 da NBA. Na rodada de quarta-feira, o Washington Wizards superou os atuais bicampeões da liga norte-americana de basquete por 114 a 97, em casa, com 19 pontos de Nenê, que também deu nove assistências, obteve quatro rebotes nos 34 minutos em que permaneceu em quadra, além de ter dado um toco espetacular em LeBron James.

O Wizards chegou a ter uma vantagem de 34 pontos na partida, permitiu que o Heat a diminuísse para dez, mas triunfou. John Wall foi o principal destaque da equipe com 25 pontos e Trevor Booker somou 13 pontos e 11 rebotes na 18ª vitória em 37 partidas da equipe de Washington, a quinta colocada na Conferência Leste da NBA.

Chris Bosh foi o cestinha da partida com 26 pontos, um a mais do que LeBron, que também somou oito rebotes e sete assistências, mas perdeu quatro vezes a bola. Greg Oden disputou a sua primeira partida pela temporada regular desde 5 de dezembro de 2009 e anotou seis pontos em nove minutos. Derrotado, o Heat é o vice-líder do Leste, com 27 triunfos em 38 jogos.

A grande atuação de Anderson Varejão não foi suficiente para evitar a derrota do Cleveland Cavaliers por 108 a 96 para o Portland Trail Blazers, fora de casa, na noite de quarta-feira. O brasileiro conseguiu um "double-double" na partida, com 18 pontos e 18 rebotes, além de ter distribuído seis assistências nos 36 minutos em que permaneceu em quadra.

Mas LaMarcus Aldridge foi ainda melhor ao anotar 32 pontos e capturar 18 rebotes para o Blazers, que conquistou a sua terceira vitória consecutiva e está na vice-liderança da Conferência Oeste da NBA, com 29 triunfos em 38 partidas. Damian Lillard também se destacou com 28 pontos. Luol Deng marcou 25 pontos pelo Cavaliers, quatro a mais do que Kyrie Irving. A equipe de Cleveland está em 11º lugar no Leste, com 14 vitórias e 25 derrotas.

Também pela rodada de quarta-feira da NBA, o Boston Celtics encerrou uma série de nove derrotas ao vencer, em casa, o Toronto Raptors por 88 a 83, com excelente atuação de Jard Sallinger, cestinha da partida com 25 pontos. E ele ainda obteve 20 rebotes.

Avery Bradley também marcou 20 pontos para o Celtics, enquanto o brasileiro Vitor Faverani somou três pontos, um rebote e uma assistência nos cinco minutos em que permaneceu em quadra pela equipe de Boston, apenas a 12ª colocada na Conferência Leste da NBA, com 14 vitórias em 40 partidas.

DeMar DeRozan marcou 23 pontos, enquanto Kyle Lowry marcou 18 e deu 12 assistências pelo Raptors, que sofreu apenas a sua terceira derrota nas últimas 11 partidas e ocupa o quarto lugar no Leste, com 19 triunfos em 37 jogos.

Com uma lesão no ombro, o brasileiro Leandrinho Barbosa não participou da vitória do Phoenix Suns por 121 a 114, em casa, sobre o Los Angeles Lakers. Esta foi a sexta derrota seguida da equipe da Califórnia, que ocupa a vice-lanterna da Conferência Oeste. Também pela rodada de quarta-feira, o Chicago Bulls bateu o Orlando Magic por 128 a 125, fora de casa, em partida definida apenas na terceira prorrogação.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Orlando Magic 125 x 128 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 95 x 92 Charlotte Bobcats

Washington Wizards 114 x 97 Miami Heat

Boston Celtics 88 x 83 Toronto Raptors

Milwaukee Bucks 77 x 82 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 108 x 111 Sacramento Kings

New Orleans Pelicans 100 x 103 Houston Rockets

San Antonio Spurs 109 x 105 Utah Jazz

Phoenix Suns 121 x 114 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 108 x 96 Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors 116 x 123 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 129 x 127 Dallas Mavericks

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira da NBA:

Atlanta Hawks x Brooklyn Nets

Indiana Pacers x New York Knicks

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder