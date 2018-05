Nenê brilha e Washington Wizards surpreende o Chicago Bulls nos playoffs

CHICAGO - Os playoffs da NBA começaram bem para Washington Wizards e Portland Trail Blazers. Na noite do último domingo, as duas equipes venceram fora de casa, quebraram o mando de quadra de seus adversários e saíram na frente na série melhor de sete. Pela Conferência Leste, o Wizards bateu o Chicago Bulls por 102 a 98. Já pelo Oeste, o Blazers passou pelo Houston Rockets por 122 a 120, na prorrogação.

Em Chicago, o Wizards contou com grande atuação do brasileiro Nenê para sair na frente. O pivô voltou a figurar entre os titulares da equipe e fez bonito, ao anotar 24 pontos, além de oito rebotes, e terminar como cestinha da partida. Trevor Ariza ainda contribuiu com 18, enquanto Marcin Gortat marcou 15 e pegou 13 rebotes. Pelo Bulls, destaque para os 16 pontos dos armadores Kirk Hinrich e D.J. Augustin.

A partida foi muito equilibrada nos três primeiros quartos. O Wizards saiu na frente, mas permitiu a virada do Bulls no fim do primeiro tempo, resultado que permaneceu até o começo do último período. Foi aí que o time de Washington disparou, venceu o quarto final por 30 a 18 e confirmou o triunfo. Os donos da casa marcaram apenas seis pontos nos últimos seis minutos.

Já no Texas, o que se viu foi um jogo emocionante do início ao fim. O Rockets chegou a ter 13 pontos de vantagem no último período, mas permitiu que o Blazers encostasse, com atuação de gala de Damian Lillard nos minutos finais. Na prorrogação, o armador foi novamente decisivo e voltou a virar o jogo para os visitantes, que saíram atrás. James Harden ainda teve a chance do empate no fim, mas errou o arremesso.

Lillard anotou 31 pontos e nove rebotes, mas o destaque do Blazers ficou por conta de LaMarcus Aldridge, que anotou 46 pontos (recorde da franquia em playoffs) e 18 rebotes. Pelo lado do Rockets, destaque para os 27 pontos de Harden e Dwight Howard, que ainda pegou 15 rebotes. Chandler Parsons contribuiu com 24.

Os primeiros jogos de cada série destes playoffs mostraram que a disputa pelo título tende a ser emocionante, já que cinco equipes surpreenderam e venceram fora de casa. A pós-temporada da NBA terá sequência nesta segunda-feira, quando o Oklahoma City Thunder duela com o Memphis Grizzlies, em casa, e o Los Angeles Clippers recebe o Golden State Warriors. Thunder e Warriors lideram por 1 a 0.