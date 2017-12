Nenê chega e desafia EUA no basquete "Os americanos são astros fora das quadras. Dentro delas, devemos esquecer essa história e botar para quebrar." Foi com esse espírito de luta, raça e determinação que o pivô Nenê, do Denver Nuggets, da NBA, desembarcou neste domingo pela manhã, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, para se apresentar nesta segunda-feira à seleção masculina de basquete, que estréia contra os Estados Unidos, no Pré-Olímpico de Porto Rico, dia 20. Ciente de que uma das três vagas em disputa para as Olimpíadas de Atenas, em 2004, já pertence aos americanos, Nenê enfatizou que o Brasil possui condições de realizar uma boa exibição durante a estréia. E também se mostrou otimista quanto à conquista de um dos outros dois lugares restantes. "Nossos principais adversários, além dos americanos, serão a Argentina e Porto Rico, que tem um time forte e já criou um clima de rivalidade contra nós", disse Nenê. "Mas temos amplas condições de brigar pela segunda ou terceira vaga." A união entre os jogadores foi citada por Nenê como um fator a mais para a conquista da vaga olímpica. Recusou o rótulo de principal jogador do time e lembrou que todos têm a obrigação de assumir essa responsabilidade. "Seleção é um grupo e cada um precisa fazer a sua parte", afirmou. A seleção ficará treinando esta semana no Rio e a previsão é a de que viaje domingo para Porto Rico. O pouco tempo de trabalho com os companheiros antes da estréia no Pré-Olímpico não foi considerado um problema por Nenê, ausente do time que conquistou da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos. Ouro - Nenê ainda lembrou que a falta de treinos com o grupo pode ser solucionada com a experiência já acumulada nos últimos três anos, já que poucas modificações ocorreram na equipe. Já a medalha de ouro conquistada em São Domingos foi citada pelo atleta como um exemplo de amadurecimento da equipe e um estímulo para a disputa do Pré-Olímpico.