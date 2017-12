Nenê começa a se destacar na NBA Bastaram dois jogos, ainda na pré-temporada, para Nenê já começar a ganhar seu espaço na NBA. Depois de ter marcado 14 pontos contra o Dallas Mavericks, em sua partida de estréia no basquete norte-americano, o ala-pivô brasileiro foi considerado o destaque do Denver Nuggets na vitória sobre o tricampeão Los Angeles Lakers, por 103 a 81, na noite de sábado. Mesmo começando o jogo na reserva, Nenê marcou 13 pontos, dois a menos que James Posey, o cestinha do Denver. O maior pontuador da partida foi Kobe Bryant, que fez 20 pontos para o Los Angeles Lakers, ainda desfalcado de Shaquille O?Neal - o pivô se recupera de cirurgia no pé.