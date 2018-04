Nenê comemora oportunidade de disputar partida da NBA no Brasil

WASHINGTON - Primeiro brasileiro a chegar à NBA, Nenê vai viver uma experiência única em 12 de outubro, quando ele terá a chance de participar da primeira partida da liga norte-americana de basquete jogada no Brasil. Nesse dia, o Washington Wizards, time dele, vai enfrentar o Chicago Bulls, na HSBC Arena, no Rio, em jogo de pré-temporada.

"Significa muito para mim. Porque, quando eu cheguei aqui (à NBA), eu só tinha apoio de algumas pessoas. Esse jogo é para mim uma grande resposta a todo o trabalho árduo que eu tenho feito esses anos. Agora posso estar em meu país, com o meu time lá e ser o primeiro cara a jogar um jogo de exibição da NBA no Brasil", comemorou ele, em entrevista ao site da NBA no Brasil.

O jogador, que está na NBA desde que foi selecionado no Draft de 2002, vê uma evolução do basquete brasileiro e acredita que isso tenha refletido na decisão da liga norte-americana em trazer uma partida para o Brasil. "O basquete está melhorando no Brasil. A NBA está prestando atenção agora na América do Sul porque tem bastante talento lá. É uma boa oportunidade para os fãs, para verem os jogadores de perto e para que possamos mostrar o quão fantástica é a NBA", disse Nenê.