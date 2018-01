Nenê continua surpreendendo na NBA Apesar da grande apresentação do pivô brasileiro Nenê Hilário, o Denver Nuggets foi derrotado pelo Utah Jazz por 92 a 81, nesta quarta-feira, na NBA. O brasileiro liderou os Nuggets, com 24 pontos e 9 rebotes, e provou ser um dos novatos mais promissores desta temporada. Com a derrota, a terceira consecutiva, o Denver continua na lanterna da Divisão Meio-Oeste. São 9 vitórias em 38 jogos, a segunda pior campanha entre todos os times da NBA. Karl Molone e Matt Harpring marcaram juntos 33 pontos para o Utah. A vitória manteve o Jazz na terceira posição empatado com o Houston Rockets. As duas equipes têm 22 vitórias e 15 derrotas. O Minessota Timberwolves, que bateu o Los Angeles Clippers por 95 a 64, vem logo em seguida, com 21 vitórias em 38 jogos. Outros jogos desta quarta: Boston 86 x 66 Atlanta Philadelphia 108 x 107 New Jersey Milwaukee 99 x 87 Toronto Indiana 104 x 81 Miami L.A. Lakers 90 x 82 New Orleans Houston 102 x 96 Phoenix Sacramento 123 x 94 Dallas Portland 100 x 92 Memphis Golden State 108 x 80 Cleveland