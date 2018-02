Nenê critica organização da CBB Após confirmar ausência no 41º Campeonato Sul-Americano, entre os dias 13 e 18 de junho, em Campos, o pivô Nenê, do Denver Nuggets, criticou nesta terça-feira a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), por causa da recente confusão envolvendo Flamengo e Ajax/Universo, na quarta partida da semifinal do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Acompanhado de Leandrinho, do Phoenix Suns, e de Alex, do New Orleans, ele está no Rio para participar do "Basketball Without Borders Americas" (Basquete Sem Fronteiras das Américas), que reúne os 50 melhores jogadores jovens, entre 16 e 19 anos, de mais de 20 países da América Latina e do Caribe. No duelo entre Flamengo e Ajax/Universo, o juiz Sérgio Pacheco validou arremesso de três pontos do armador Marc Brown, do Flamengo, com o cronômetro zerado, dando a vitória ao time carioca. Cerca de 20 minutos depois, o árbitro reviu a decisão e anulou a cesta, dando a vitória ao time goiano por 78 a 76, empatando a série melhor de cinco em 2 a 2. Nenê contou que, durante os jogos da NBA, o juiz revê o lance considerado duvidoso na televisão, que fica posicionada na mesa de arbitragem, e toma a decisão "imediatamente", sem interferência de dirigentes e técnicos. "Essa demora não pode acontecer, nem a incerteza do fato. São essas coisas que não acontecem na liga americana. Lá, não tem mágoa e não tem choro", declarou Nenê, balançando negativamente a cabeça. Para ele, a competição brasileira adotasse o mesmo sistema, esses episódios não ocorreriam e deixariam de abalar o prestígio da competição. Sobre a ausência no 41º Campeonato Sul-Americano, o pivô disse que a organização da NBA não vai liberar nenhum dos brasileiros que atuam nos clubes americanos. "Nem posso falar muito sobre contrato, nada. Sou até multado. Lá, eles são muito profissionais", afirmou, dando a entender que ocorre o contrário no Brasil. Bem humorado, Nenê negou uma possível negociação para sair do Denver Nuggets, se referindo a notícias publicadas nos Estados Unidos. "Eles (jornalistas) precisam de boato. Essa notícia é a mesma da ida do Romário para o Vasco", brincou o atleta, referindo-se às recentes informações sobre a transferência do artilheiro do Fluminense para São Januário. Nenê, Leandrinho e Alex ficam até sábado no Brasil participando do Basquete Sem Fronteiras das Américas. O evento tem a intenção de promover a amizade e a educação por meio do esporte, além de realizar ações comunitárias e promover debates sobre Aids, drogas e a experiência dos astros da National Basketball Association (NBA), que ainda contará com a presença do pivô Dikembe Mutombo, do New York Knicks, do também pivô Eduardo Najera, do Dallas Mavericks, e do armador Felipe Lopez.