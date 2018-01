Nenê: Defenderei seleção com orgulho Pena que a seleção brasileira de basquete tem sempre de depender do Denver Nuggets para ter certeza da presença do pivô Maybyner Nenê Hilário, uma das principais revelações do esporte nos últimos anos. O jogador afirma que terá orgulho de "defender a Pátria" na temporada de seleções, "se não estiver machucado e não tiver nenhum compromisso com o Denver". A atuação de Nenê na NBA torna o pivô brasileiro dos Nuggets cada vez mais importante para a seleção. Na rodada de terça-feira à noite na NBA, jogou uma de suas partidas mais completas desde que chegou à NBA, na rodada de terça-feira da liga norte-americana. O ala fez 19 pontos, pegou oito rebotes, deu quatro assistências e roubou quatro bolas na grande vitória do Denver Nuggets sobre o Chicago Bulls por 102 a 100 na prorrogação. ?O jogo dos calouros é mais um jogo, só que é um jogo especial. O contato com os jogadores continua porque não parou o torneio. Os times com os quais jogamos sempre tem os rookies com os quais eu vou jogar junto.? Era uma partida da qual não se esperava muito, a princípio, mas que acabou surpreendendo os fãs. Pelos Nuggets, o ala Juwan Howard voltou a ser o melhor homem, com 30 pontos, apesar de serem decisivos para a vitória os cinco lances livres convertidos pelo ala reserva Chris Whitney nos instantes finais da partida. O base reserva Chris Whitney marcou uma cesta de três que forçou a prorrogação e, em seguida, fez cinco pontos em lances livres nos cinco minutos extras para que o Denver Nuggets ganhasse dos Bulls, a equipe com a pior marca fora de sua quadra. O ala Juwan Howard fez 30 pontos ajudando os Nuggets a conseguir a segunda vitória consecutiva pela primeira vez desde 8 e 10 de janeiro. O ala Donyell Marshall fez 21 pontos e Jalen Rose outros 20, mas os Bulls perderam a quinta partida consecutiva de uma viagem de cinco que completaram fora de sua quadra. A derrota os deixou com a marca de 2-25 fora do United Center, a pior da NBA para uma equipe jogando como visitante.