Nenê deve ficar milionário na NBA A sétima colocação no draft de ontem faz de Nenê um milionário. O contrato que ele vai assinar para jogar na NBA terá o valor mínimo de US$ 4,510 milhões, por três anos. As regras foram definidas em uma tabela que a liga criou em 1998. Ela lista os salários destinados para cada posição no draft em seus três primeiros anos na NBA. Um exemplo: o primeiro colocado, Yao Ming, do Houston Rockets, tem valor de tabela de US$ 3,215 milhões em seu primeiro ano de contrato. Esse montante pode ser negociado em até 20% para cima ou para baixo. Nos anos seguintes, os valores vão aumentando. Leia mais no Jornal da Tarde