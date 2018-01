Nenê deve ser selecionado amanhã Amanhã pode ser um dia histórico para Nenê. O pivô brasileiro do Denver Nuggets está muito cotado para ser um dos selecionados para o confronto entre os calouros da temporada e os sophomores (jogadores que estão em seu segundo ano na NBA, como o espanhol Pau Gasol). O jogo será disputado dia 8 de fevereiro, em Atlanta, na véspera do Jogo das Estrelas. A NBA entregou a tarefa de escolher os nove calouros e os nove sophomores a um grupo formado por 15 ex-jogadores e técnicos que hoje trabalham como comentaristas em emissoras de rádio e tevê. Entre os "notáveis", as estrelas são Charles Barkley, Tim Hardaway, Sean Elliot e Danny Ainge. Nenê tem grande chance de ser convocado porque é o segundo melhor pivô da temporada entre os calouros. O melhor é o chinês Yao Ming, mas ele participará do Jogo das Estrelas graças à estrondosa votação que recebeu nas urnas colocadas nos ginásios e também pela internet. No ranking dos calouros, Nenê é o terceiro em rebotes, roubadas de bola e porcentagem de acerto nos arremessos, o quarto em tocos e double-doubles (conseguir dois dígitos em dois fundamentos), o quinto em minutos jogados, sexto em eficiência, sétimo em assistências e oitavo em pontos. Outro sinal de que Nenê estará na lista é que a assessoria de imprensa da NBA pretende organizar dia 23 uma teleconferência com ele para os jornalistas brasileiros. Seu rendimento já conquistou a torcida do Denver Nuggets. Em pesquisa realizada no site do Denver Post, ele foi eleito o jogador preferido dos torcedores com 43% dos votos. Em segundo, com 37%, ficou Juwan Howard, o astro do time. "A torcida gosta tanto do Nenê porque vê nele qualidades para se tornar um grande jogador. É alto, forte, habilidoso... E também por ter certeza de que ele ficará muito tempo em Denver", explicou o repórter Marc Spears, do Denver Post. Ele aposta que Nenê terá um futuro brilhante na NBA. "Quando aprender o idioma e souber se controlar para fazer menos faltas, o céu será o limite para Nenê." Em sua opinião, a principal virtude do brasileiro é usar bem o seu físico e não se deixar intimidar por ninguém. No jogo contra o Houston Rockets, por exemplo, ele deu um tranco em Yao Ming que tirou o chinês da partida. "Meu palpite é que Nenê estará no jogo dos novatos. Não só por causa da ausência de Yao Ming, mas porque ele merece", acredita Marc Spears.