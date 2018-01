Nenê: dez pontos na vitória do Denver O ala-pivô brasileiro Nenê Hilário jogou 23 minutos, assinalou dez pontos e fez quatro assistências na vitória, ontem, do Denver Nuggets sobre o Los Angeles Lakers por 95 a 83. Outros resultados da NBA: Toronto Raptors 104 Boston Celtics 93; Washington Wizards 104 Portland Trail Blazers 100; Detroit Pistons 90 New Orleans Hornets 76; Minnesota Timberwolves 80 Orlando Magic 87; Chicago Bulls 110 Philadelphia Sixers 78; San Antonio Spurs 94 Milwaukee Bucks 79; Dallas Mavericks 114 Houston Rockets 124; Utah Jazz 115 Phoenix Suns 108; Los Angeles Clippers 103 Seattle Supersonics 92; Golden State Warriors 91 Miami Heat 98.