Nenê e Anthony comandam vitória do Denver O pivô Nenê mais uma vez foi um dos destaques dos Nuggets ao fazer um ?double-double? na vitória da equipe de Denver sobre o Chicago Bulls por 105 a 97, na madrugada desta terça-feira. O brasileiro marcou 12 pontos e conseguiu 13 rebotes, além de uma assistência. Seu companheiro de equipe, o novato Carmelo Anthony, não ficou atrás e foi o cestinha da partida com 26 pontos e mais oito rebotes e três assistências. O Denver Nuggets é o quarto colocado na Divisão do Meio-Oeste, com quatro vitórias e quatro derrotas. Confira os jogos desta terça-feira: Indiana Pacers x Boston Celtics Washington Wizards x Philadelphia Sixers Seattle SuperSonics x Minnesota Timberwolves Houston Rockets x Miami Heat Portland Trail Blazers x Toronto Raptors Sacramento Kings x Detroit Pistons Los Angeles Clippers x Atlanta Hawks