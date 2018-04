Nenê é cestinha e Wizards bate Blazers no segundo final

Além de ter sido um dos cestinhas da partida, Nenê ainda ajudou o Wizards com nove rebotes e cinco assistências durante 32 minutos em quadra naquela que foi apenas a nona vitória do time em 39 partidas da temporada regular da competição. Essa é a pior campanha entre todas desta edição da NBA, na qual a equipe de Washington figura na última posição na Conferência Leste.

Já o Blazers amargou a sua sexta derrota consecutiva e aparece na nona colocação da Conferência Oeste, com 20 vitórias em 41 confrontos disputados. O cestinha da equipe de Portland no duelo foi Damian Lillard, com 18 pontos, enquanto Wesley Matthews e LaMarcus Aldridge fizeram 17 cada um. O último deles ainda garantiu um "double-double" ao apanhar 12 rebotes.

E, se o Blazers caiu diante do lanterna geral da NBA, o Los Angeles Lakers amargou na última segunda-feira a sua sexta derrota consecutiva fora de casa e a nona nos seus últimos 11 jogos. Desta vez o time de Kobe Bryant caiu por 95 a 83 diante do Chicago Bulls.

O duelo acabou expondo a insatisfação de alguns jogadores do Lakers com o técnico Mike D''Antoni, que nesta segunda causou polêmica ao deixar o pivô Pau Gasol no banco no início da partida e escalar Earl Clark em seu lugar. Cestinha do time de Los Angeles, com 18 pontos, Steve Nash deixou uma mensagem nas entrelinhas de que falta uma melhor preparação para os jogadores da franquia. "Não senti que estávamos prontos para jogar. Não estamos encontrando um nível consistente como grupo", disse.

Kobe, por sua vez, contabilizou apenas 16 pontos, enquanto Paul Gasol marcou 15 e pegou 12 rebotes para assegurar um "double-double" depois de deixar o banco de reservas. Após a resposta dada dentro de quadra com sua atuação regular, o espanhol admitiu que "não estava animado" com o fato de ter começado a partida entre os reservas. Dwight Howard, por sua vez, decepcionou com apenas oito pontos e nove rebotes que pouco fizeram diferença para o Lakers.

SPLITTER JOGA BEM - Em outro confronto disputado na noite da última segunda-feira, o pivô brasileiro Tiago Splitter ajudou o San Antonio Spurs a bater o Philadelphia 76ers por 90 a 85, fora de casa, com uma boa atuação. Ele garantiu um "double-double" ao marcar dez pontos e apanhar 12 rebotes. Tim Duncan e Tony Parker, com 24 e 20 pontos, respectivamente, foram os maiores destaques do Spurs no duelo.

Já no clássico de Nova York, o Brooklyn Nets bateu o New York Knicks por 88 a 85, fora de casa, no duelo em que os 29 pontos marcados pelo cestinha Carmelo Anthony e os 16 contabilizados por J.R. Smith não foram suficientes para salvar o time da dupla da derrota. Já Joe Johnson, com 25 pontos, foi o cestinha do Nets, que ainda viu Kris Humphries ser decisivo com 11 pontos e 13 rebotes no Madison Square Garden.

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira da NBA:

Memphis Grizzlies 81 x 82 Indiana Pacers

New Orleans Hornets 114 x 105 Sacramento Kings

Charlotte Bobcats 94 x 100 Houston Rockets

Atlanta Hawks 104 x 96 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 85 x 88 Brooklyn Nets

Golden State Warriors 106 x 99 Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers 85 x 90 San Antonio Spurs

Chicago Bulls 95 x 83 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 95 x 98 Washington Wizards

Confira os jogos desta terça-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics

Detroit Pistons x Orlando Magic

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder