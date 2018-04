Nenê é cestinha, mas Nuggets perde para 76ers na NBA

O brasileiro Nenê voltou a jogar bem, mas desta vez não conseguiu dar a vitória ao Denver Nuggets na NBA. O pivô foi o cestinha da partida contra o Philadelphia 76ers, com 24 pontos, mas sua equipe acabou derrotada por 108 a 105, mesmo jogando em casa.

Nenê acertou nove dos 15 arremessos de quadra que tentou na partida, e converteu seis em nova lances livres. Além da boa pontuação, ele liderou a equipe em rebotes, com 15, e ainda deu quatro assistências para os companheiros.

O Denver, entretanto, sentiu as ausências do armador Chauncey Billups e do ala Carmelo Anthony, seus dois principais jogadores - ambos recuperam-se de lesões.

Para a posição de Billups, o técnico George Karl parece ter encontrando um bom substituto: o estreante Ty Lawson anotou 23 pontos e deu nove assistências na partida. Já o lugar ocupado por Anthony ainda causa problemas - Joey Graham, o reserva do astro, teve participação tímida com apenas três arremessos e quatro pontos em toda a partida.

O Philadelphia 76ers aproveitou-se das ausências das estrelas rivais e soube construir um bom jogo coletivo. Cinco jogadores marcaram mais de dez pontos, com destaque para Allen Iverson, cestinha da equipe com 17. O ala-pivô Elton Brand também teve boa participação, com 16 pontos, sete rebotes e três tocos.

A derrota foi a 13.ª do Denver Nuggets em 34 jogos na temporada 2009/2010 da NBA. A equipe ocupa o quinto lugar na Conferência Oeste - o Los Angeles Lakers lidera com 27 vitórias e seis derrotas. O 76ers, por sua vez, é o penúltimo colocado no Leste, com apenas dez resultados positivos em 33 partidas.