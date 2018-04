Nenê é cestinha, quase entrega no fim, mas Wizards bate Heat

Mesmo cestinha, Nenê ficou muito perto de ser o vilão de uma derrota do Washington Wizards para o Miami Heat, na rodada desta sexta-feira da NBA. O brasileiro perdeu a bola naquele que seria o último ataque do seu time, mas deu sorte de Henry Walker errar, a 5s do fim, o arremesso de três pontos que poderia dar a vitória ao Heat. O próprio Nenê pegou o rebote e garantiu o triunfo do Wizards por 99 a 97.

Com 20 pontos, o pivô foi o cestinha da partida em Washington. Quando o Wizards liderava por um ponto, a 44s do fim, o brasileiro errou seu arremesso. Os donos da casa pegaram o rebote ofensivo, mas aí Nenê voltou a falhar, não segurando um passe fácil, a 21s do estouro do cronômetro. Foi o terceiro desperdício de bola do pivô, que pegou quatro rebotes. Seu companheiro de garrafão, Marcin Gorat, foi soberano no quesito, com 17 rebotes.

Para o lado do Heat, a derrota fez a equipe da Florida sair da zona de classificação para os playoffs na Conferência Leste. A briga lá é acirrada. O Charlotte Hornets chegou à sétima colocação ao ganhar do Toronto Raptors, por 103 a 94, em casa. Al Jefferson e Mo Williams fizeram 23 pontos cada um. No time canadense, Demar Derozan, com 30 pontos, e Kyle Lowry, com 25, carregaram a equipe nas costas.

Assim como o Hornets, o Indiana Pacers também chegou à quarta vitória seguida para assumir o oitavo lugar e passar o Heat. Em Indianapolis, o time da casa contou com seis jogadores marcando 10 ou mais pontos para ganhar do Chicago Bulls por 98 a 84. Como o Raptors também perdeu, na muda na parte de cima da tabela do Leste: Chicago em segundo, Toronto em terceiro. Os canadenses têm um jogo e uma vitória a menos.

Em uma rodada de confrontos entre equipes do Leste que deverão estar nos playoffs, o Atlanta Hawks voltou a mostrar sua força para fazer 106 a 97 no Cleveland Cavaliers, em casa, e chegar à sexta vitória seguida. A diferença no placar veio quando entraram os reservas, especialmente Kent Bazemore. Com ele em quadra, o Atlanta fez 15 pontos a mais que o Cleveland. O Hawks lidera disparado a Conferência, enquanto o Cleveland está encostado no Chicago e no Toronto, em quarto.

O time de melhor campanha geral, o Golden State Warriors ganhou do Dallas Mavericks em um raro jogo de placar relativamente baixo para os padrões do Warriors: 104 a 89. Bastante criticada sempre, a defesa do time de Steve Kerr até mereceu elogios do treinador. Leandrinho, entretanto, foi muito mal. Nos 11 minutos que ficou em quadra, não só não anotou pontos como viu o Dallas tirar 16 pontos de diferença.

Se o ala/armador foi mal, Tiago Splitter fez bom papel. Como titular, anotou 10 pontos e colheu sete rebotes na vitória do San Antonio Spurs sobre o Denver Nuggets, por 120 a 111, em San Antonio.

Como o Oklahoma City Thunder descansou na sexta à noite e Russell Westbrook não jogou, sobrou para James Harden o papel de fazer o triple-double da rodada. Foram 38 pontos, 12 rebotes e outras 12 assistências para levar o Houston Rockets à vitória por 103 a 93 contra o Detroit Pistons, em casa.

Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira:

Charlotte Hornets 103 x 94 Toronto Raptors

Indiana Pacers 98 x 84 Chicago Bulls

Orlando Magic 119 x 114 Sacramento Kings

Philadelphia 76ers 83 x 89 Utah Jazz

Washington Wizards 99 x 97 Miami Heat

Atlanta Hawks 106 x 97 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 100 x 108 Phoenix Suns

Houston Rockets 103 x 93 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 97 x 90 Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans 98 x 104 Boston Celtics

San Antonio Spurs 120 x 111 Denver Nuggets

Golden State Warriors 104 x 89 Dallas Mavericks

Acompanhe a rodada deste sábado na NBA:

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers x Phoenix Suns

Miami Heat x Sacramento King

New York Knicks x Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x Washington Wizards

Denver Nuggets x Houston Rockets