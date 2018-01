Nenê é convocado entre os melhores da NBA Nenê foi convocado nesta terça-feira para o time dos jogadores que estão no segundo ano da NBA, que enfrentará a equipe dos calouros no Jogo das Estrelas, marcado para o dia 13 de fevereiro, em Los Angeles (com transmissão da RedeTV). O pivô brasileiro já tem experiência nesta partida, pois na temporada passada ele esteve no grupo dos calouros. Empolgado por ser convocado novamente, Nenê manda um recado: "Sei que não vou ser o jogador do ano, mas daqui três anos quero estar entre os jogadores top da NBA." Os números do brasileiro mostram sua evolução na NBA. A maior surpresa ficou para a porcentagem do acertos de arremessos. Nenê é o terceiro nesse ranking, atrás apenas de Shaquille O?Neal e do chinês Yao Ming. "Esse crescimento não tem segredo. Estou trabalhando no que tenho dificuldades, tanto nos arremessos quanto na parte defensiva, além de manter a concentração", explicou. Sobre a ausência de Leandrinho, que está em seu primeiro ano no Phoenix Suns e também defende a seleção brasileira, Nenê lamenta. "É muito chato que ele não esteja no jogo, ainda mais tendo se destacado nas últimas partidas. Mas o que posso dizer é para ele não se deixar afetar por isso porque tem muito jogador que não esteve no Jogo das Estrelas do ano passado que está jogando muito bem nesta temporada." Apesar de contar com ótimas estatísticas, Nenê deixa escapar que não vai se abalar caso não seja muito procurado pelos companheiros de grupo durante o jogo - fato que aconteceu no ano passado, quando anotou apenas seis pontos. "Esse é um jogo da cultura americana, eles são unidos e passam a bola entre eles. Não penso só em atacar, mas também em defender e saber que estarei jogando para o grupo. Estou com pensamento positivo." Nenê irá enfrentar o amigo Carmelo Anthony, seu companheiro no Denver Nuggets. E o brasileiro já foi alvo de provocações. Mas não deixou barato: "Brincadeiras devem rolar. A gente treina todo dia junto e ele nunca fez nada disso que está falando. Não sou de falar muito, sou de fazer". E também provocou um pouco: "Em Denver, muita gente é de origem hispânica. Eles gostam de mim por ser latino e dizem que eu sou o número 1 e o Carmelo é o número 2.? Apesar de cauteloso, Nenê admite que já está pensando no próximo Jogo das Estrelas, em 2005, que será em Denver. "Não posso falar do futuro, tenho de mostrar o que posso fazer para os técnicos, são eles que escolhem quem deve jogar. Mas claro que seria muito legal jogar em casa, com a torcida." Veja quem estará nesse jogo: Calouros - Carmelo Anthony, Chris Bosh, Udonis Haslem, Jarvis Hayes, Kirk Hinrich, Josh Howard, LeBron James, Chris Kaman e Dwyane Wade. Sophomores (atletas do segundo ano): Nenê, Carlos Boozer, Mike Dunleavy, Manu Ginobili, Marko Jaric, Ronald Murray, Tayshaun Prince, Amare Stoudemire e Yao Ming.