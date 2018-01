Nenê é destaque na vitória do Denver Nenê estreou bem na temporada 2003-2004 da NBA ao fazer um ?double-double? na vitória do Denver Nuggets sobre o San Antonio Spurs, atual campeão da liga norte-americana de basquete. O pivô brasileiro marcou 12 pontos, fez 11 rebotes e ajudou a sua equipe a vencer em casa o rival por 80 a 72. Ele ainda realizou duas assistências durante os 33 minutos em que ficou na quadra. Seus companheiros Andre Miller e Carmelo Anthony também foram destaque com 16 e 12 pontos, respectivamente. O novato LeBron James, apontado pela crítica como possível sucessor de Michael Jordan, foi o protagonista do triunfo do Cleveland Cavaliers sobre o Sacramento Kings por 106 a 92. Ele anotou 25 pontos, fez nove assistências e seis rebotes, e ainda roubou duas bolas na partida. Nos demais jogos da rodada, o Utah Jazz venceu o Portland Trail Blazers por 99 a 92, o Indiana Pacers derrotou o Detroit Pistons por 89 a 87, o Toronto Raptors superou o New Jersey Nets por 90 a 87, o Minnesota Timberwolves bateu o Milwaukee Bucks por 95 a 89 e o Dallas Mavericks ganhou do Golden State Warriors por 95 a 87. Outros resultados: Orlando Magic 85 x 83 New York Knicks, Boston Celtics 98 x 75 Miami Heat, New Orleans Hornets 88 x 83 Atlanta Hawks, Washington 89 x 74 Chicago Bulls. Confira a rodada desta quinta-feira: Seattle SuperSonics x Los Angeles Clippers Orlando Magic x New Orleans Hornets Houston Rockets x Denver Nuggets Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers