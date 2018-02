Nenê é destaque na vitória do Denver O brasileiro Nenê foi um dos destaques na vitória do seu time, o Denver Nuggets, sobre o Toronto Raptors, fora de casa, na noite desta sexta-feira, pelo placar de 101 a 87. O brasileiro marcou 21 pontos e conseguiu quatro roubadas de bola e três tocos na defesa. O técnico do Denver, Jeff Bzdelik, elogiou o jogador: ?Nenê está trabalhando duro e encontrando sua melhor forma a cada vez que ele pisa na quadra, e isso está se refletindo em seu jogo e em sua performance?. Carmelo Anthony, que marcou 28 pontos e conseguiu nove assistências e oito rebotes, foi o destaque ofensivo dos Nuggets, nesta que foi a quarta vitória seguida do time, e a terceira seguida fora de casa. Confira os demais resultados da noite: Washington Wizards 106 x 104 New York Knicks New Jersey Nets 94 x 91 New Orleans Hornets (na prorrogação) Miami Heat 92 x 84 Memphis Grizzlies Detroit Pistons 72 x 88 Atlanta Hawks Chicago Bulls 88 x 93 Philadelphia 76ers Minnesota Timberwolves 113 x 105 Sacramento Kings Milwaukee Bucks 95 x 86 Indiana Pacers Phoenix Suns 115 x 106 Charlotte Bobcats Utah Jazz 92 x 87 Portland TrailBlazers (na prorrogação) Golden State Warriors 109 x 113 Orlando Magic