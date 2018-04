Nenê é discreto em volta, mas Wizards arrasa o Nuggets

O Washington Wizards segue fazendo grande campanha na temporada 2014/2015 da NBA. Na rodada de sexta-feira, a equipe, segunda colocada na Conferência Leste, não teve qualquer dificuldade para atropelar o Denver Nuggets por 119 a 89, em casa, e chegar à 13.ª vitória em 18 partidas disputadas. Trata-se do melhor início de campanha da franquia nos últimos 30 anos.

A partida também marcou o retorno do brasileiro Nenê. Ele havia perdido os cinco jogos anteriores por conta de um antigo problema no pé direito, e só retornou na sexta-feira. Foram 18 minutos em quadra, nos quais o pivô foi discreto, anotando oito ponto e oito rebotes.

Mas o Wizards teve seis jogadores marcando mais de seis pontos, inclusive Kris Humphries, que anotou 20 pontos e foi o cestinha da partida ao lado de Wilson Chandler, do Nuggets. Pelo lado do time de Washington, destaque ainda para Kevin Seraphin (16 pontos), Rasual Butler (também 16 pontos), Marcin Gortat (15), Bradley Beal (14), Paul Pierce (11) e John Wall (nove pontos, 12 assistências e oito rebotes).

Outro brasileiro que esteve em quadra na sexta foi Anderson Varejão. Ele também pôde comemorar mais uma vitória de sua equipe, o Cleveland Cavaliers, que derrotou o líder da Conferência Leste, o Toronto Raptors, mesmo fora de casa por 105 a 91, somou sua sexta vitória consecutiva e já aparece na quinta colocação da mesma conferência, se solidificando como um dos candidatos ao título.

Varejão também foi discreto e saiu de quadra com nove pontos e quatro rebotes em 16 minutos, mas LeBron James apareceu para ser o destaque da partida, com 24 pontos, 13 assistências e sete rebotes. Tristan Thompson ainda deixou o banco para anotar 21 pontos e 14 rebotes. Mas o cestinha saiu do lado canadense: Amir Johnson, com 27 pontos.

Se o Cavaliers segue em alta, o mesmo pode se dizer do San Antonio Spurs, que derrotou o até então segundo colocado do Oeste, o Memphis Grizzlies, e subiu para quinto na mesma conferência. Ainda sem o lesionado Tiago Splitter, os texanos fizeram 107 a 101 e acabaram com uma sequência de 22 partidas de invencibilidade do Grizzlies em casa.

O Spurs controlou o jogo desde o começo, quando abriu confortável vantagem. Nem mesmo a lesão do armador Tony Parker, que anotou 14 pontos mesmo tendo atuado somente por 22 minutos, impediu o triunfo. Até porque Manu Ginóbili (17 pontos, sendo cinco em bolas de três) e Tim Duncan ("triple-double", com 14 pontos, 10 rebotes e 10 assistências) estavam em dias inspirados. Marc Gasol até apareceu do outro lado, ao anotar 28 pontos e 12 rebotes, mas não foi o suficiente.

Outro time texano que continua fazendo bonito é o Houston Rockets. Na sexta, enfrentou o Minnesota Timberwolves fora de casa, levou um grande susto do último colocado do Oeste, mas venceu na prorrogação por 114 a 112. O armador reserva Nick Johnson, calouro na NBA, saiu do banco para acertar seu único arremesso de quadra a oito décimos para o fim do tempo extra e garantir o triunfo. Destaque para os 38 pontos do cestinha James Harden.

Em outros jogos importantes da noite, o Boston Celtics venceu o clássico de dois times em péssimos momentos com o Los Angeles Lakers por 113 a 96. No confronto de duas equipes que brigam pelos playoffs no Oeste, o Phoenix Suns bateu o Dallas Mavericks por 118 a 106. Já o Oklahoma City Thunder passou fácil pelo frágil Philadelphia 76ers por 103 a 91, mesmo com apenas 10 pontos de Kevin Durant, sua pior marca desde fevereiro de 2009.

Confira os resultados de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 103 x 102 New York Knicks

Philadelphia 76ers 91 x 103 Oklahoma City Thunder

Washington Wizards 119 x 89 Denver Nuggets

Boston Celtics 113 x 96 Los Angeles Lakers

Brooklyn Nets 75 x 98 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 91 x 105 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 101 x 107 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 112 x 114 Houston Rockets

Dallas Mavericks 106 x 118 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 109 x 85 Miami Heat

Utah Jazz 93 x 98 Orlando Magic

Sacramento Kings 102 x 101 Indiana Pacers

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Detroit Pistons x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x Golden State Warriors

Houston Rockets x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings x Orlando Magic

Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans