Nenê e Iverson brilham na vitória do Denver sobre o Boston O ala Nenê foi um dos destaques da vitória do Denver Nuggets sobre o Boston Celtics, por 116 a 105, pela NBA, em partida disputada na noite desta terça-feira, em Denver. O brasileiro, que chegou a perder um dente no primeiro período, somou um duplo-duplo (dois dígitos em dois fundamentos), terminando com 12 pontos e 14 rebotes. Outro destaque foi o astro Allen Iverson, que marcou 28 pontos e somou 13 assistências. Essa foi a primeira vitória da equipe com o armador norte-americano. Com este resultado, o Denver continua em segundo lugar na Divisão Noroeste, agora com 15 vitórias e 10 derrotas. Quem também brilhou foi o armador Leandrinho, que marcou 22 pontos e comandou o ataque do Phoenix Suns na vitória sobre o Portland Trail Blazers, por 110 a 87. O jogador brasileiro ficou 27 minutos em quadra. Ele converteu 9 de seus 14 arremessos. Esta foi a nona vitória do Phoenix nos últimos dez jogos. A equipe é a líder da Divisão do Pacífico, com 19 vitórias em 26 partidas. Pela mesma chave, o Golden State Warriors obteve o seu quarto triunfo consecutivo ao derrotar o Philadelphia Sixers, por 116 a 97. Outros resultados da rodada: Indiana Pacers 81 x 76 Houston Rockets Washington Wizards 116 x 101 Memphis Grizzlies Detroit Pistons 92 x 91 New Jersey Minnesota Timberwolves 100 x 98 Chicago Bulls San Antonio Spurs 107 x 114 Milwaukee Bucks Dallas Mavericks 97 x 84 Charlotte Bobcats Utah Jazz 102 x 92 Los Angeles Clippers Seattle Supersonics 102 x 94 Nova Orleans