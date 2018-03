Nenê e Leandrinho perdem na NBA O Denver Nuggets, time do pivô brasileiro Nenê Hilário na liga de basquete norte-americana (NBA), perdeu por 94 a 75 a partida contra o Detroit Pistons, na noite desta sexta-feira. Nenê marcou 13 pontos na derrota do Nuggets, com três assistências e dez rebotes. O Phoenix Suns, do armador Leandro Barbosa, também saiu derrotado do jogo contra o Minnesota Timberwolves. Placar final: 93 a 80. Leandrinho marcou 15 na derrota do Suns (duas assistências e três rebotes). Veja os resultados das demais partidas da noite: Washington Wizards 94 x 84 Atlanta Hawks Chicago Bulls 96 x 91 Toronto Raptors New York Knicks 79 x 65 New Jersey Nets Utah Jazz 97 x 88 Cleveland Cavaliers Sacramento Kings 94 x 92 Indiana Pacers Seattle SuperSonics 91 x 80 New Orleans Hornets Dallas Mavericks 120 x 104 Boston Celtics LA Lakers 106 x 100 LA Clippers Golden State Warriors 90 x 84 Houston Rockets