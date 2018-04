Nenê e Leandrinho se destacam, mas Denver e Toronto perdem na NBA

Os brasileiros Nenê e Leandrinho se destacaram na noite desta sexta-feira, mas não conseguiram evitar a derrota de suas equipes na rodada da NBA. O Denver Nuggets, de Nenê, perdeu para o Portland Trail Blazers por apenas um ponto, 107 a 106, fora de casa, enquanto o Toronto Raptors caiu diante do Phoenix Suns, por 110 a 92, diante de sua torcida.

Apesar do revés, Nenê foi um dos destaques do Denver. Foi o único a registrar um double double, com 12 pontos e 11 rebotes. O ala Danilo Gallinari foi o cestinha da partida, com 30 acertos. Pelo Portland, o ala LaMarcus Aldridge anotou um double double de 24 pontos e 14 rebotes. O Denver ocupa a sétima colocação da Conferência Oeste, com 34 vitórias e 26 derrotas.

No Canadá, Leandrinho deu sua contribuição ao Toronto com 15 pontos e duas assistências em 26 minutos em quadra. O principal pontuador do jogo foi o italiano Andrea Bargnani, com 26 pontos. O armador Vince Carter e o ala-pivô polonês Marcin Gortat anotaram 17 pontos cada pelo Phoenix. A equipe do brasileiro é a antepenúltima do lado Leste, com 16 triunfos e 43 derrotas.

Ainda nesta sexta, o San Antonio Spurs faturou sua 48.ª vitória na temporada, ao bater o New Jersey Nets por 106 a 96, em casa. Lesionado, Tiago Splitter ficou fora da partida. O San Antonio lidera a Conferência Oeste, com a melhor campanha do campeonato.

Na terceira colocação, o Los Angeles Lakers somou sua 41.ª vitória, em casa. Superou o Los Angeles Clippers por 108 a 95, com boa atuação de Kobe Bryant, cestinha do jogo, com 24 pontos.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Indiana Pacers 84 x 95 Utah Jazz

Philadelphia Sixers 110 x 94 Detroit Pistons

Toronto Raptors 92 x 110 Phoenix Suns

Charlotte Bobcats 110 x 98 Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers 115 x 109 New York Knicks

Miami Heat 121 x 113 Washington Wizards

Minnesota Timberwolves 81 x 95 New Orleans Hornets

Orlando Magic 111 x 88 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 106 x 96 New Jersey Nets

Golden State Warriors 79 x 95 Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers 108 x 95 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 107 x 106 Denver Nuggets

Jogos deste sábado:

Washington Wizards x Dallas Mavericks

Detroit Pistons x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

Houston Rockets x New Jersey Nets

Milwaukee Bucks x Chicago Bulls

Los Angeles Clippers x Boston Celtics